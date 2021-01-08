Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.