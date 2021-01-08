Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 03:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizli'de peş peşe 3 deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde peş peşe 3 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 03.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntılar sürüyor
Pamukkale ilçesinde saat 03.46'da 3,6 ve saat 04.33'te 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
İkinci deprem yerin 13,86 kilometre üçüncü deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem
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