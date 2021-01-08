Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 03.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntılar sürüyor

Pamukkale ilçesinde saat 03.46'da 3,6 ve saat 04.33'te 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

İkinci deprem yerin 13,86 kilometre üçüncü deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.