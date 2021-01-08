Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.