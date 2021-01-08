Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 195 kişiye ceza
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde koronavirüs önlemlerini ihlal eden 195 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'de polis ekipleri, koronavirüs salgının önlenmesi için alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan ve kent genelinde bin 155 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda, 18 bin 608 şahıs sorgulandı.
Uygulamalarda maske takmayan 101, yasaklanan yerlerde sigara içen 48, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 99, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 4 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 38 şahsa ve 1 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 176 şahıs da yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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