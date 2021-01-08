Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da kumar oynayan 123 kişiye 421 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da kumar oynarken yakalanan 123 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 421 bin 750 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığını belirledikleri 16 kahvehaneye baskın düzenledi.
İş yerlerindeki 123 kişiye, kumar oynayarak COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 421 bin 750 lira ceza uygulandı. Ekipler, kumar oynattığı öne sürülen 17 kişi hakkında da adli işlem başlattı.
İş yerlerinden birinde, muhtemel polis baskını sırasında arka taraftan kaçmayı sağlamak için duvarın bir bölümünün kırıldığı tespit edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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