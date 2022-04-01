Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.
Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınağı tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Tunceli Terörle Mücadele Terör Örgütü
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