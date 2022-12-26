Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de pikap ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikap çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Hozat Kavşağı mevkiinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir pikap ile minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:14
- 03:09
- 02:43
- 02:14
- 02:01
Sıradaki Haber
Kocaeli'de bir araçtan 3 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz