Hozat Kavşağı mevkiinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir pikap ile minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.