Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir araçtan 3 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan 3 bin litre karışımlı akaryakıt çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Kaçak Akaryakıt
Son Haberler
- 02:43
- 02:01
- 01:51
- 01:38
- 01:25
Sıradaki Haber
Fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip uçurumdan düşen turist öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz