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Türkiye
İHA 20.11.2023 10:23

Tunceli'de iki mevsim aynı anda: Bir yanı kara kış diğer yanında çiçek açıyor

Tunceli'nin Pülümür ve Ovacık ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok yerine kar düşerken, Çemişgezek ilçesinde leylaklar yeniden çiçek açtı.

Tunceli'de iki mevsim aynı anda: Bir yanı kara kış diğer yanında çiçek açıyor
[Fotograf: İHA]

Kara kış Tunceli'nin birçok yerinde kendini göstermeye başladı. Çemişgezek ilçesinde ise normalde nisan ayında açan leylaklar tekrardan çiçek açtı.

Tunceli'de iki mevsim aynı anda: Bir yanı kara kış diğer yanında çiçek açıyor

Tunceli'de iklimin yer yer değişkenlik gösterdiğini kaydeden Ömer Faruk Tek, "Güzel ülkemiz Türkiye'de nasıl aynı anda dört mevsimi görmek mümkünse, ilimiz Tunceli'de de şu an farklı iki mevsimi görmekteyiz. Pülümür ilçemizde şu an kar yağışı devam ederken, ilçemiz olan Çemişgezek'te ise gerek rakımdan gerekse farklı etmenlerden dolayı leylaklar ve diğer muhtelif çiçeklerin tekrardan yeşerdiğini görüyoruz" dedi.

Tunceli'de iki mevsim aynı anda: Bir yanı kara kış diğer yanında çiçek açıyor

Bahçelerinde tekrar açan leylağın kendilerini şaşırttığını belirten Önder Altan, "Bugünlerde ilçemizde ılıman bir hava hüküm sürerken, normalde nisan ayının ortalarında çiçek açan leylak ağacı kasım ayının sonlarına doğru tekrardan çiçek açtı. Bu durum bizleri çok şaşırttı" diye konuştu.

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