Merkeze bağlı Çiçekli köyü ile Pülümür İlçesi’ne bağlı Kovuklu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınlara, itfaiye, belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köy halkı müdahalede bulunmaya başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]