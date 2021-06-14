Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de iki ayrı bölgede orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de iki farklı bölgede orman yangını çıktı. Yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Çiçekli köyü ile Pülümür İlçesi’ne bağlı Kovuklu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangınlara, itfaiye, belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köy halkı müdahalede bulunmaya başladı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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