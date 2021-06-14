Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta su borusu patladı, yol çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta araç trafiğinin yoğun olduğu caddede su borusu patladı. Çalışmanın ardından yolun çökmesine, su borusunun patlamasının neden olduğu anlaşıldı.
Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ana su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle caddede çöküntü meydana geldi.
Trafik ekipleri çökme nedeniyle yolu araç trafiğine kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yolu kazan ekipler patlayan borunun tamiri için çalışma başlattı.
Atatürk Caddesi'nin kapatılmasının ardından kentte araç trafiği yoğunluğu yaşandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik
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