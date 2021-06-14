Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da depo yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Reşadiye Mahallesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Haberler
- 16:57
- 17:03
- 16:47
- 16:23
- 16:14
Sıradaki Haber
Avcılar'da köpekleri zehirlediler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz