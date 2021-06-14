Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Avcılar'da köpekleri zehirlediler
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar’da dün gece bir grup sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı. Yerde hareketsiz şekilde yatan dört köpekten biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç köpeğin tedavisi sürüyor.
İstanbul Avcılar'da mahalle sakinleri bir çöp kutusunun yanında 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.
Gelen ekipler, 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi’ne bağlı bakımevine götürdü.
Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından, bölgedeki tüm çöp konteynerleri temizlendi.
Polis ekipleri, köpekleri bu hale getirenlerin peşinde.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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