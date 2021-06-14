İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte turizm ve seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, mayıs ve haziran ayında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, döviz ofisi, kuyumcu ve para transfer merkezi gibi 8 ayrı iş yerine baskın düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 8 milyon lira nakit para ve döviz ele geçirildi

Operasyonda iş yerlerinde bulunan 32 kişi yakalandı.

Aramada yaklaşık 8 milyon 816 bin 605 lira değerinde, 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 sterlin, 290 İsviçre frangı ile çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.

Gelirleri "hawala" yöntemiyle aklamışlar

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.