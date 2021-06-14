Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 56 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 56 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 5 ayrı bölgede yaptıkları araştırmada yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan, Cezayir, Pakistan ve Irak uyruklu 56 kişiyi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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