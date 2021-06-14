"Hayat Kurtarmak Kanımızda Var" sloganıyla yola çıkıldı. Binlerce kişi kolları sıvadı, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla kan verdi.

İstanbul Valiliği, 39 ilçesineki 41 noktada kan bağışı seferberliği başlattı.

İlk kan bağışı Vali Yerlikaya'dan

İlk bağışta bulunan da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu.

Vali Yerlikaya, "Bu 4. kan bağışım. İhmalkar olmamamız lazım. Bedenen değil ruhen de önemli bir sağlık göstergesi kan vermek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Yıllık kan bağışı 3 milyon ünite"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da kan bağışının önemine vurgu yaptı, İstanbulluları kampanyaya katılmaya davet etti.

"Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan veriliyor. Kan bir insanın başka bir insana verebileceği mucize bir doku."

[Fotoğraf: AA]

Ünlülerden kampanyaya destek

Ünlüler de İstanbul Valiliği'nin Kızılay ile birlikte yürüttüğü kampanyaya mesajlarıyla destek verdi.

İsteyenler, ilçelerindeki bağış merkezine giderek 16 Haziran'a kadar kan bağışında bulunabilecek.