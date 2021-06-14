Marmaris Kumlubük Koyu'nda bir helikopter alçak uçuş yaparak plaja indi.

Sahilde güneşlenen ve denize girenlerin arasına inen helikopter tepkilere neden oldu.

İnceleme başlatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Helikopterin uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9 buçuk kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.

Plaja inen helikopterle ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği belirtildi. Gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında idari işlem yapılacak.