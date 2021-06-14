Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'te helikopter plaja indi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir helikopterin güneşlenenlerin bulunduğu plaja inmesi tepkilere neden oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Marmaris Kumlubük Koyu'nda bir helikopter alçak uçuş yaparak plaja indi.
Sahilde güneşlenen ve denize girenlerin arasına inen helikopter tepkilere neden oldu.
İnceleme başlatıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Helikopterin uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9 buçuk kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.
Plaja inen helikopterle ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği belirtildi. Gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında idari işlem yapılacak.
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