Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.10.2025 13:08

Tunceli'de endemik dağ sarımsağı toplayan şüpheliye 557 bin lira ceza

Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tunceli'de endemik dağ sarımsağı toplayan şüpheliye 557 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladığı ve araçla bölgeden kaçtıkları yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgedeki tüm kaçış güzergahlarını kapatıp, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirerek şüpheliyi aracıyla yakaladı.

Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.

Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı.

Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi'ne alındı.

ETİKETLER
Tunceli Endemik
Sıradaki Haber
Polisten kaçan sürücünün ehliyetine el kondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rize'de Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
14:02
Numan Kurtulmuş: Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimiz
13:48
Ormanlar için "yeşil vatan" seferberliği başlatılacak
13:55
Gençler "uzay ve havacılık" kampında buluşacak
13:44
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı
Alaska’da Sonbahar Büyüsü
Alaska’da Sonbahar Büyüsü
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ