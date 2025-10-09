Balıkçıların yüzü istavritle gülüyor

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, bugünlerde ağlarını dolduran istavritle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dün gece mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar limanlara kasalar dolusu istavritle döndü.

Gırgır tekneleriyle limanlara ulaştırılan istavritler kamyonetlere yüklenerek Ordu başta olmak üzere çeşitli illere gönderildi.

Balıkçı Barış Kamer, son günlerde istavrit avının arttığını belirterek, teknelerin kıyıya yüzlerce kasa istavritle döndüğünü söyledi.

Tezgahlarda istavritin 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Kamer, balığa ilginin güzel olduğunu ifade etti.

Balık satıcısı Muzaffer Yardımcı da Elazığ'dan Ordu'ya balık almaya geldiğini ve her zaman bu bölgenin balığını tercih ettiklerini belirtti.

Balıkların kalitesinin tüketicileri memnun ettiğini dile getiren Yardımcı, istavritin bol avlandığını öğrendikleri için Ordu'ya geldiklerini kaydetti.