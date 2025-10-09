Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
Türkiye
AA 09.10.2025 12:12

Adıyaman'da inşa edilen 228 deprem konutunda sona doğru

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

Adıyaman'da inşa edilen 228 deprem konutunda sona doğru
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.

Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.

İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.

Adıyaman Deprem Kahramanmaraş Konut Sosyal Konut Projesi
