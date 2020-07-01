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Tunceli'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı ve düzeneği imha edildi.
Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’nca 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Operasyonda terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildi. Açıklamada, ilde terörle mücadelenin azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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