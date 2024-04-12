Tunceli'de baharın gelişiyle ters laleler açtı

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.