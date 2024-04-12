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Türkiye
AA 12.04.2024 11:26

Tunceli'de baharın gelişiyle ters laleler açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

Tunceli'de baharın gelişiyle ters laleler açtı
[Fotograf: AA]

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

Tunceli'de baharın gelişiyle ters laleler açtı

Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

Tunceli'de baharın gelişiyle ters laleler açtı

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.

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