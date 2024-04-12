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Türkiye
İHA 12.04.2024 09:40

Hırsızlık için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 kadın yakalandı

Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 kadın yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. ve Emine D. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yaptıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyorlar Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ne geldiklerini kaydedildi.

Bursa'ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi'nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi. 

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