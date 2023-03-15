Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı
[Fotograf: DHA]
Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı’nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı’nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.
Etiketler: Tunceli
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