Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yola yıldırım düştü: O anlar kamerada
Diyarbakır'da sağanak sürerken Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı.
Yağış devam ederken Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Diyarbakır Sağanak Yağış
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