Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı.

Yağış devam ederken Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

