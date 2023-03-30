Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle bazı yollarda ulaşımın aksadığı hatırlatılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle trafiğe kapatılan Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, araç geçişlerine açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin yolda kar küreme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.