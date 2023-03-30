Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinde bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde yer yer parçalı olmak üzere bulutlu hava hakim olacak.
Elazığ ve Diyarbakır illerinde hafif yağış bekleniyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 1 en yüksek 9 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 0, en yüksek 8 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük -1, en yüksek 5 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 2, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 14 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 12 derece olarak öngörülüyor.
Elazığ
Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 0, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.