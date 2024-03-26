Tüm zamanların yağış rekoru Kemer'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1970-2023 yılları arasındaki yağış raporunu yayımladı.

Son 53 yılın en yağışlı yılı, 365 günün toplamı olarak metrekareye 793,8 kilogram ile 2009 oldu. En az yağışın yaşandığı yıl da toplam 493,1 kilogram ile 2008 olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılda, ortalama 1 yıl boyunca metrekareye gerçekleşen yağış miktarı, 619 kilogram olarak ölçüldü.

Raporda 1970 yılı vurgusu

Türkiye'de ilk meteoroloji ölçüm istasyonunun Ankara'da 1925 yılında kurulduğuna dikkati çeken meteoroloji uzmanlarınca hazırlanan raporda, ekstrem değerler için 1970'ten önceki yılların da dikkate alındığı açıklandı.

1970'in baz alınmasının nedeni ise önceki dönemlerde Türkiye'nin çok az bölgesinde ölçüm istasyonu bulunması, 1970 sonrasında 224 istasyon sayısına ulaşılmış olması gösterildi. Aylara göre günlük yağış rekorlarının kırıldığı bölgelerde de 1970 öncesi ölçülebilen az sayıdaki alan dikkate alındı.

Kahramanmaraş ikinci sırada

İlk ölçümün yapılabildiği 1925 yılının baz alındığı ekstrem değerlere göre, son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık bölgesinde yaşandı. Ovacık'ta metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü. Rekor yağışın yaşandığı gün, 10'dan fazla evde su baskını yaşanmış, vatandaşlar tahliye edilmişti. Bölgedeki tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar görmüştü.

Yağış rekorunda ikinci sırada, 27 Mart 2021 günü yağış miktarı 488,2 kilogram ile Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçesi Kaleboynu köyü yer alıyor.

Üçüncü sırada ise 22 Ocak 2019 günü yağış miktarı 481,4 kilogram ile Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyü bulunuyor.

Aylara göre yağış rekorları

Aylara göre günlük rekor yağışı ekstrem değerleri, son 98 yıl ölçümlerine göre şu şekilde oluştu:

- Ocak rekoru, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyünde 22 Ocak 2019 günü, yağış miktarı 481,4 kilogram.

- Şubat rekoru, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 27 Şubat 2014 günü, yağış miktarı 449,1 kilogram.

- Mart rekoru, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kaleboynu köyünde 27 Mart 2021 günü, yağış miktarı 488,2 kilogram.

- Nisan rekoru, İzmir'in Bergama ilçesinde 30 Nisan 2012 günü, yağış miktarı 423,4 kilogram.

- Mayıs rekoru, Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 Mayıs 2001 günü, yağış miktarı 432,1 kilogram.

- Haziran rekoru, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kavşut köyünde 10 Haziran 2019 günü, yağış miktarı 227,1 kilogram.

- Temmuz rekoru, Rize'nin Çayeli ilçesi Bakır'da 14 Temmuz 2020'de, yağış miktarı 272,8 kilogram.

- Ağustos rekoru, Zonguldak'ta 1 Ağustos 1955'te, yağış miktarı 431,5 kilogram.

-Eylül rekoru, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 26 Eylül 1968'de, yağış miktarı 374,6 kilogram.

- Ekim rekoru, Kayseri'nin Sarıoğalan/Tuzla Gölü'nde 30 Ekim 2017'de, yağış miktarı 367,5 kilogram.

- Kasım rekoru, Yalova'nın Çiftlikköy/Sugören Radar mevkiinde 7 Kasım 2016'da, yağış miktarı 319,1 kilogram.

- Aralık rekoru, Kemer ilçesi Ovacık'ta 17 Aralık 2018'de 491,5 kilogram.