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Türkiye
DHA 26.03.2024 09:05

Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Hatay'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, konteyner kentlerde ise su baskınları yaşandı.

Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Merkez Defne ve Antakya ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve gece devam eden sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte yer alan kafenin çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatı, konteynerlere çarparak zarar verdi. Kentte bazı yapıların çatıları da fırtınada zarar gördü.

Öte yandan depremzedelerin yaşadığı bazı konteyner kentlerde sağanak yağıştan dolayı su baskınları meydana geldi. Depremin yıkıma uğrattığı Antakya'daki Tarihi Uzun Çarşı'da da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu.

Yetkililer, su baskınlarından zarara uğrayan yerlerde çalışma başlattı.

Sağanak ve fırtına, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor. 

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Hatay Fırtına Sağanak
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