Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.01.2024 14:13

TÜİK nüfus istatistiklerini paylaşıma açtı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 kilometrekarelik alan olarak tanımlanan "grid" detayında nüfus istatistiklerinin üretilmesine yönelik çalışmaları tamamladı.

TÜİK nüfus istatistiklerini paylaşıma açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜİK, "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi"nin işlevsel hale gelmesiyle grid detayında nüfus istatistiklerini üretti.

Böylece, idari yapı değişikliklerinden (il/ilçe/belediye/köy kuruluşu, kaldırılışı, bölünmesi, idari bağlılık veya sınır değişiklikleri) etkilenmeyen yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir nüfus istatistikleri ortaya konulmuş oldu.

Her bir kare alan 1 kilometrekare (grid) olarak belirlenirken, bu ayrımda toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okur-yazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri paylaşıldı.

Grid Düzeyinde Nüfus İstatistikleri'ne "https://cip.tuik.gov.tr/" Coğrafi İstatistik Portalı'ndan ulaşılabiliyor.

Aynı detayda "Sosyoekonomik Seviye" bilgisinin üretilmesi çalışmaları da devam ediyor, bunun yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

ETİKETLER
TÜİK Nüfus
Sıradaki Haber
İstanbul'da PKK operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
AK Parti'nin Ankara adayı pazar günü belli olacak
14:26
NASA, Bennu asteroidine ait örneklerin bulunduğu kapsülü açmayı başardı
14:23
Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı
14:21
Kremlin: ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırıları gayrimeşru
14:04
İsrail, kısmen çekildiği Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük yıkıma neden oldu
13:51
Ürdün: Kızıldeniz'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 14 haftadır kısıtlıyor
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 14 haftadır kısıtlıyor
FOTO FOKUS
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ