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Türkiye
AA 12.01.2024 13:32

İstanbul'da PKK operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 4 şüpheli yakalanmıştı.

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İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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