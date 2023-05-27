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Türkiye
İHA 27.05.2023 12:48

Tüfekli düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

İstanbul'da, düğün konvoyunda havaya ateş açan ve yolu kesip drift yapan kişiler polis tarafından yakalandı. Ehliyetlerine ve silahlarına el konulan kişilere yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

Tüfekli düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

Esenyurt Ispartakule Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü bir grup düğün için bir araya gelerek araçlarla konvoy oluşturdu. Gruptaki damat Yusuf A, otomatik tüfekle havaya defalarca ateş açtı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla düğünden hemen sonra evinde yakalanan damat gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek, şarjör ve fişeklere el konuldu. Damat hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. Daha sonra da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışmaları derinleştirdi. Konvoyda bazı sürücülerin drift yaptığını tespit etti.

Ayrıca birkaç şahsın da tabancayla havaya ateş açtığı belirlendi. Sivil trafik ekipleri ve Esenyurt polisi, düğün konvoyu esnasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Fırat B. ve Görkem G.’yi yakaladı.

Toplamda 50 bin liraya yakın ceza kesildi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fırat B'ye "drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira, "filmli cam" maddesinden 951 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer sürücü Görkem G'ye ise "drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira, "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 6 bin 890 lira, "filmli cam" maddesinden 951 lira, "teknik değişiklik" maddesinden 436 lira ceza kesildi.

Ayrıca şahısların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu. Fırat B. Ve Görkem G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Konvoyda ateş açan şahısların silahlarına el konularak, ilgili maddelerden adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan magandalar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Fırat B. ve Görkem G, 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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