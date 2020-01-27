Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere 11'i memur, 14'ü usta, 2'si şoför 27 personel alınacak.

Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Detaylarla ilgili bilgiye, TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfasından (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.