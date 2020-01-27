Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere 11'i memur, 14'ü usta, 2'si şoför 27 personel alınacak.

Başvurular nereden yapılır?

Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru ve mülakat süreci

İş başvurusu

Personel alımına ilişkin ilan İŞ-KUR internet sitesinde yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞ-KUR üzerinden yapacaklardır.

Belge teslim tarihi ve yeri

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri, 05.02.2020 tarihinden itibaren 09.02.2020 tarihi 23:59’a kadar sage.ik@tubitak.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 31.01.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular ile e-postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

Kura tarihi ve yeri

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi 13.02.2020 tarihinde saat 14:00’da Gökçeyurt Mah. TÜBİTAK SAGE Kümeevleri No:1 Mamak/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yerleşkesinde yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.sage.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilirler. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat tarihi ve yeri

Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar www.sage.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

TÜBİTAK başvuruları için aranan genel şartlar nelerdir?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.



