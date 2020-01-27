Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Artçılar nedeniyle yola müdahale edilemiyor

Depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Sarsıntıdan en çok etkilenen bölge ise Çevrimtaş köyü oldu. Depremde tamamen yıkılan köyün yolunda da yarıklar oluştu.

TRT Haber ekibi, büyük yarıkları ve çökmeleri drone ile görüntüledi.

TRT Haber mubabiri Melik Kaya şunları aktardı:

"Deprem sebebiyle düşen kaya parçaları var. Bu kaya parçaları kenara itilmiş durumda. Ancak yol sadece Çevrimtaş köyüne ulaşım sağlamıyor. Aynı zamanda Kösebayır, Kılıçkaya, Kalaba ve Doğanbağı köylerine de bu yolla ulaşım sağlanıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle yarıklara müdahale edilemiyor."