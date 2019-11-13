TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, "Deniz Araştırma Projeleri" kapsamında düzenli olarak yaptığı ölçümlere devam ediyor.

İzmit Körfezi, Marmara Denizi, Boğazlar ve Haliç'te deniz suyu kalitesi takip ediliyor. Haliç'e gelen "TÜBİTAK Anadolu" isimli tekne, 10 farklı noktadan su örnekleri aldı.

Bu çalışmayla, bölgedeki kirlilik durumu, atıklar ve deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.

"Deniz Araştırma Projesi" kapsamında, Marmara Denizi'nde 2 ay süreyle yılda 6 çalışma yapılıyor. Haliç'te ise örnekleme çalışması her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK ekiplerinin önceliği, deniz suyundaki kirlilik oranını ortaya çıkarmak.

Kaynak: TRT Haber