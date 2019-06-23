Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait B-200 tipi iki uçak, iki ayrı hastaya organ nakli ulaştırılması için havalandı. İlk olarak Ankara’dan kalkan uçak Bursa Yenişehir Hava alanına inerek görevli doktorlar ile birlikte Akciğer greftini alarak Ankara’ya ulaştırdı.

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nden çıkan donörün kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesi’nde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bursa’dan alınan kalp grefti ve görevli sağlık personelinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ulaştırılması sağlandı.

Kaynak: TRT Haber