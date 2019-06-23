Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden Sedat Can yönetimindeki hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan 8 aylık Rabi Acar ve 65 yaşındaki Enver Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü ile A.A, L.A. ve A.A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Bozok idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Safire İlhan ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA