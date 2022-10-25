Bu yıl 8'incisi düzenlenen “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın kazananları açıklandı.

Yarışmaya 115 üniversiten 1615 eser ile 2 bin 213 öğrenci başvuru yaptı. 47 üniversiteden yaklaşık 200 öğrenci final için ter döktü.

Uzun maraton sonrası ödüle layık görülen eser sahipleri ödüllerini, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları ile sektörün önde gelen isimlerinin elinden aldı.

"Görünenin ötesinde saklı tutulan gerçeği anlatmak zorundayız"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, genç iletişimcilere içeriğin önemini anlattı.

"İnsanlığın bir neferi olarak kendimizi, bu yüzyılın tanığı olarak hadiseleri, bağlamı ve hafızayı koruyabilmek için tarihi, algının ve kurgunun kaosundan kurtarmak için görünenin ötesinde saklı tutulan gerçeği ve en önemlisi ay yıldızın hakkını verebilmek için ülkemizi en iyi şekilde anlatmak zorundayız."

"'Fabrika' belgeseli Lafarge'ın karanlık yönünü gözler önüne serdi"

Sobacı, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın karanlık işleyişinin gözler önüne serildiği 'Fabrika' belgeselinin, yarım milyon belgenin titizlikle incelenmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

"Uluslararası terör destekçilerinin suçlarını kabul etmeleri, çok uzun bir zaman ve mesai gerektiren bu içeriğin zaferinin ilanıdır. Bu belgesel bahsettiğim 5 düzeyli anlatının önemli bir örneğidir. İhtişamın değil haysiyetin rehberliğinde dünyadaki içerik karnavalının debdebesinden sıyrılabilir, görünene değil gerçeğe ulaşabilir, insanlara ve dünyaya haykırabiliriz."

Gençlerimizin gayretleri ve başarılarıyla gururlandığımız bir TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda daha ödüller sahiplerini buldu. Genç iletişimcilerimizin yolu açık olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere… pic.twitter.com/TVpFsW9psA — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) October 25, 2022

Dereceye giren öğrenciler ödül aldı

Finalistlerin yarışma heyecanı düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlandı.

Finale kalan öğrenciler, “Geleceğin İletişimcileri Haftası” etkinlikleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde 3 gün boyunca ağırlandı.

Öğrenciler alanında uzman isimlerin bulunduğu söyleşilere, atölyelere, sunumlara katıldı.