Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta vatandaşların buz mesaisi ekim ayında başladı
[Fotograf: İHA]
Kars sonbahar ayında kışı yaşıyor. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü, hava sıcaklığının eksi 8 derecelere düştüğü kentte araçların camları da buz tuttu.
Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı.
Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
Sarıkamış'ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kars Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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