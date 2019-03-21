Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, denizcilik kültürünün aşılanması amacıyla bir eğitim programı başlattı. 1 milyon kişiye amatör denizcilik eğitiminin verilmesi hedeflenen programa TRT de destek verdi.

TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğandemir, "3 tarafı denizlerle kaplı ülkemize denizcilik kültürünün aşılanması amacıyla düzenlediğimiz bu sertifika programının çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Katılımcılara amatör denizci belgesi verilecek

TRT'den 715 kişi bu eğitim programına başvurdu. Programa katılanlara amatör denizcilikle ilgili temel eğitimler veriliyor, özel teknelerin kullanımı ve donanımı hakkında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarı olan katılımcılara, amatör denizci belgesi verilecek.

Kaynak: TRT Haber