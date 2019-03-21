Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli sorumlularıyla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen 36 askeri personelin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için dün Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA