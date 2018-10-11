TRT ve TİKA'dan Hırvat medyasına eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafından ortaklaşa düzenlenen medya eğitimleri kapsamında Hırvat televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verildi.

Hırvatistan'ın hemen her bölgesinden eğitime katılan 12 televizyoncu ve radyocuya Türkiye'nin medya alanındaki deneyimleri aktarıldı. Televizyon eğitimi programında "İnternet Haberciliği ve Yeni Medya Yayıncılığı" başlıklı eğitim programları düzenlenirken, radyo eğitimi kapsamında ise "Dijital Radyo Yayıncılığı ve Radyo Program Yapımcılığı" eğitimleri uygulamalı verildi.

Katılımcılar, 15 Temmuz Millet Stüdyosu, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Ankara Radyosunda yaptıkları uygulamalar sayesinde, Türk yayıncılığının mevcut durumunu görme imkanı buldu.

Ankara'daki programa, Hırvatistan Dubrovnik TV, TV Istra, VTV Varazdin, TV Zapad Zapresic, TV Banovina, Zagreb Z1 Televizyonu, Zadar Novi Radyo, Radyo Banovina, Radyo Slavonya, Radyo 92fm Slavonski Brod, Petrinjski Radyo kuruluşlarından temsilciler katıldı. Ankara ve İstanbul'un tarihi güzelliklerini de görme imkanı bulan medya temsilcileri, bu güzellikleri ülkelerinde göstermek istediklerini dile getirdi.

Tacikistan'a donanım desteği

TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında gerçekleştirilen proje ile Soğd kentinin Mastçoh ilçesinde, inşa edildiği 1982 yılından bu yana tadilat ve onarım görmeyen Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesi kapsamlı bir tadilattan geçirilerek fiziki şartları eğitim için elverişli hale getirildi.

460 metrekare kapalı alana sahip atölye ve dersliklerden oluşan kaynakçılık bölümünün tamamı Türkiye'den götürülen son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına milli gelirin en düşük olduğu ülkelerden Tacikistan'da sanayi sektörüne nitelikli ara eleman sağlayacak mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, mesleki eğitim imkanından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulamayan çok sayıda Tacikistan vatandaşı yurt dışında çalışmak zorunda kalıyor.

Bu kapsamda yapılan proje ile atölyede eğitim görecek öğrencilerle Tacikistan'ın sanayi sektöründeki nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA