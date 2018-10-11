İzmir Adliyesinde gaz zehirlenmesi

İzmir Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Üç polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

"Gaz kaçağı meydana geldi"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, yaptığı yazılı açıklamada, adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana geldiğini bildirdi.

Aydıner, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır" ifadesini kullandı.

"Teknik ekipte bulunan arkadaşların yoğun gaza maruz kaldığını düşünüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, yapılan ölçümlerde şu anda ortamda tehlikeli bir durum olmadığını bildirdi.

Yılmaz, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, arşiv kısmında gaz söndürme sisteminin periyodik bakımı sırasında kaçak meydana geldiğini ve bununla ilgili teknik ekipten 4 kişinin karbondioksite maruz kaldığını kaydetti.

Gaza maruz kalanların 112 Acil Servis'le hastanelere sevkinin sağlandığını, bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldıklarını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız incelemede periyodik bakımda sistemin çalışıp çalışmadığının kontrolü sırasında olay meydana gelmiş. Bağlantı noktasında ya da nerede meydana geldiği ayrıntılı inceleme sonucu ortaya çıkacak. AFAD ve yangın müdahale ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede şu anda tehlikeli bir gaz seviyesi yok. Söndürme sisteminin kaçaktan sonra gazı kestiği ve ortamda gaz yayılmasına engel olduğu ama ilk etapta teknik ekipte bulunan arkadaşların yoğun gaza maruz kaldığını düşünüyoruz."

"Doğal gaz kaynaklı olmadığı görülmüştür"

Öte yandan İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den (İZMİRGAZ) yapılan açıklamada, olaya ilişkin medyada çıkan ilk haberlerde "gaz zehirlenmesi" ifadeleri kullanıldığı hatırlatılarak, "Doğal gaz acil müdahale 187 ekiplerimizin yaptığı incelemede olayın meydana gelme sebebinin doğal gazdan kaynaklı olmadığı görülmüştür. Teknik ekibimizin bina içi ve dışında yapmış olduğu incelemelerde de herhangi bir doğal gaz kaçağına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: AA