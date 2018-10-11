THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı ilk uçuşları ve ücretleri belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, tarihe İstanbul Yeni Havalimanı'ndan havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli "TK2124" kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10'da yapılacak uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim'deki ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir'e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

"Boeing 737-800" tipi uçaklar ile yapılması planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak gerçekleştirilecek.

31 Aralık'taki büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu, Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

Tarifeli seferlerin biletleri satışa sunuldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin satışa açıldığını açıkladı.

Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Yeni Havalimanından uçmak istermisiniz?



Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları herşey dahil 59TL ile heyecanımıza dahil olun.



Hepimize hayırlı olsun pic.twitter.com/fJv7M3FVuV — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 11 Ekim 2018

Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 31 Ekim ile 30 Aralık arasında icra edeceği uçuşların takvimini bugün açıklamıştı.

Kaynak: AA