  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma

Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilen ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Derince'de 4 Ekim'de meydana gelen olayda, Turgut Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in okul bahçesinde oynadığı sırada raylı bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, 3 gün devam eden tedavi sürecinde yaşama tutunamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye'yi derinden etkileyen olayın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Soruşturma kapsamında araştırmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sorumlu olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak ve kaydedilen gelişmeler ayrıca bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

Ne olmuştu?

Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulunda, 4 Ekim'de 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, okul bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Okul saatinden sonra öğrenci, okul bahçesine oynamaya geliyor. Demir kapıyla oynarken, raydan çıkan kapı devriliyor" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, demir kapı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER