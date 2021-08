Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi Gögü mevkiinde ormanlık alanlarda devam eden yangına karadan ve havadan müdahale ediliyordu.

Ormanlık alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Göğü mevkiinde etkisini arttırdı. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyordu.

Müdahale sırasında rüzgarın etkisiyle alevler birden gökyüzüne doğru yükseldi.

Geniş bir alanı kısa sürede saran alevler, bölgede çalışma yürüten ekipler ve yangını görüntüleyen basın mensupları arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Alevlerin arasında kalan TRT Haber ekibi son anda kurtuldu

Bölgedeki durumu an be an ekranlardan aktarmak için orada görev yapan TRT Haber ekibinden Muhabir Sena Ünal ile Kameraman Kadir Kurucan, alevlerin arasından son anda kurtuldu.

O anlar meslektaşları tarafından görüntülendi. Görüntüler, yangının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Yangınla mücadele eden ekipler son 5 günde çıkan 14 yangından 12'sini kontrol altına aldı. 2 noktada ise alevler etkili olmaya devam ediyor.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.