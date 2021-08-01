Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıkları yine sallandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça, saat 12.14'te ise bu kez 4,4 ile sallandı. AFAD, bölgede 12 saatte 131 depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem saat 11.37'de 4,81 kilometre derinlikte oluştu.
Deprem kıyıdan yaklaşık 53 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Datça, saat 12.14'te ise bu kez 4,4 ile sallandı.
Aynı bölge saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem ile sallanmıştı.
AFAD, Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet depremin meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: Deprem Son Dakika
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