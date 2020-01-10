TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı TRT Haber'i ziyaret ederek yoğun mesai harcayan habercilerle bir araya geldi. Haberin merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İbrahim Eren'e, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ve TRT Haber’in diğer yöneticileri de eşlik etti.

TRT Genel Müdürü Eren, "Gece gündüz demeden, kar kış demeden emek sarf eden herkese, kamuya doğru haber ulaştırmak için çalışan tüm arkadaşlarımın gazeteciler gününü kutluyorum. TRT yönetimi olarak sizlerin daha iyi çalışması için elimizden geleni yapacağımızı buradan sizlere belirtmek istiyorum" dedi.

İbrahim Eren, TRT Haber'in 2019'da en çok izlenen haber kanalı olduğunu da söyledi. Bu başarıdan dolayı TRT Haber yönetimini ve çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: TRT Haber