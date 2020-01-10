Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Tatvan kırsalında, terör örgütü PKK mensupları tarafından, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bugün itibarıyla terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8" operasyonu başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencerede 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA